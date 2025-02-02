Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Афганистане заявили, что «лжеафганские» медиа активизировались после инаугурации Трампа

Alemarah: после прихода Трампа к власти активизировались лжеафганские медиа
close
Depositphotos

После инаугурации нового президента США Дональда Трампа и приостановления финансовой помощи Афганистану в медиапространстве активизировались «лжеафганские» СМИ, которые раньше финансировались за счет американской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Alemarah.

«В течение некоторого времени два СМИ, выступающие от имени афганского народа, но на деле против афганских властей, своими противоречивыми публикациями и репортажами оглушали население страны и делали его жизнь невыносимой», — говорится в статье.

В статье говорится, что речь идет об Afghanistan International и Amu TV, которые играли важную роль в противостоянии с афганскими властями. Отмечается, что после приостановки финансирования в СМИ возникли финансовые трудности. В публикации подчеркивается, что данные ресурсы «служили инструментами для распространения различных западных нарративов и критики правительства».

24 января стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства.

Позже суд в США приостановил до 3 февраля решение администрации президента Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи.

Ранее Трамп заявил, что США приостановили закупку презервативов для ХАМАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами