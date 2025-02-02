В Афганистане заявили, что «лжеафганские» медиа активизировались после инаугурации Трампа

После инаугурации нового президента США Дональда Трампа и приостановления финансовой помощи Афганистану в медиапространстве активизировались «лжеафганские» СМИ, которые раньше финансировались за счет американской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Alemarah.

«В течение некоторого времени два СМИ, выступающие от имени афганского народа, но на деле против афганских властей, своими противоречивыми публикациями и репортажами оглушали население страны и делали его жизнь невыносимой», — говорится в статье.

В статье говорится, что речь идет об Afghanistan International и Amu TV, которые играли важную роль в противостоянии с афганскими властями. Отмечается, что после приостановки финансирования в СМИ возникли финансовые трудности. В публикации подчеркивается, что данные ресурсы «служили инструментами для распространения различных западных нарративов и критики правительства».

24 января стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства.

Позже суд в США приостановил до 3 февраля решение администрации президента Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи.

Ранее Трамп заявил, что США приостановили закупку презервативов для ХАМАС.