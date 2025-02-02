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На Западе заявили об испуге Киева из-за слов госсекретаря США

FQ: слова Рубио о нечестности заявлений о победе Украины встревожили Киев
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Nathan Howard/Reuters

В Киеве оказались встревожены из-за слов государственного секретаря США Марко Рубио насчет способности Украины одержать победу в конфликте с Россией. Об этом пишет итальянское издание il Fatto Quotidiano.

Рубио на днях назвал нечестным то, что власти США при экс-президенте Джо Байдене заставили поверить в способность Украины победить Россию и вернуться к ситуации, которая была до 2014 года.

«От этой фразы политикам в Киеве и Брюсселе стало не по себе. Ее произнес новый госсекретарь США Марко Рубио», — сказано в публикации.

На этой неделе госсекретарь Соединенных Штатов также заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а страна несет значительные потери. По его словам, Киев теряет территории, экономика разрушена, а многим гражданам пришлось покинуть страну. Рубио подчеркнул, что урегулирование кризиса потребует уступок с обеих сторон и выразил уверенность, что администрация президента США Дональда Трампа способна этого добиться.

Ранее Трамп заявил об «очень серьезных» переговорах с Россией по Украине.

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