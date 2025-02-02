Украина сможет сохранить государственность и вернуть легитимность власти, если проведет учредительный съезд и примет новую конституцию. Об этом a href=http://ria.ru target=_blank>РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Считаю, что все государство Украина находится вне правового поля с 2014 года, когда там произошел государственный переворот, который должен быть признан государственным преступлением, а пришедшие после этого к власти западные ставленники и марионетки — нелегитимными», — заявил он.

По словам Константинова, после проведения съезда необходимо дать право каждому региону страны определиться, в каком государстве он видит свое будущее.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что президент России Владимир Путин публично раскрыл правду о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, срок полномочий Зеленского истек, а он продолжает «довольно нахраписто и нахально принимать решения, причем судьбоносные, стратегические». Он подчеркнул, что данное обстоятельство вызывает серьезные вопросы.

Ранее политолог заявил, что Зеленский «оттягивает печальный финал».