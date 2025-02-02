В Волгограде стартовал проект по кадровой интеграции участников СВО

В день Сталинградской Победы в Волгограде стартовал проект «Сталинградский призыв» программы «Время героев», который направлен на создание кадрового потенциала отраслей социально-экономического развития региона из числа участников спецоперации. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров, говорится на сайте администрации.

«Поколение победителей на все века, для всех поколений жителей нашей страны было и останется примером беззаветной любви к Родине, к своему Отечеству и к своей родной земле. И сегодня уже потомки поколения победителей с оружием в руках защищают нашу Родину от современных фашистов и нацистов, проявляя при этом мужество и героизм», — заявил он.

По словам губернатора, участники СВО смогут пройти предварительный отбор и обучение по специальным программам, чтобы затем направить свои знания и опыт на развитие региона. Бочаров подчеркнул, что день старта проекта стал символом.

До этого сообщалось, что в Волгограде дорожные знаки при въезде в город поменяли на «Сталинград». Переименование было приурочено к празднованию Дня Победы в Сталинградской битве 2 февраля. Новые обозначения можно заметить при въезде в город, а также у моста через Волгу.

Ранее ФСБ рассекретила данные о Сталинградской битве.