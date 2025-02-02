Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде стартовал проект по кадровой интеграции участников СВО

Губернатор Бочаров объявил о начале проекта «Сталинградский призыв»
close
Sergey Smirnov/Global Look Press

В день Сталинградской Победы в Волгограде стартовал проект «Сталинградский призыв» программы «Время героев», который направлен на создание кадрового потенциала отраслей социально-экономического развития региона из числа участников спецоперации. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров, говорится на сайте администрации.

«Поколение победителей на все века, для всех поколений жителей нашей страны было и останется примером беззаветной любви к Родине, к своему Отечеству и к своей родной земле. И сегодня уже потомки поколения победителей с оружием в руках защищают нашу Родину от современных фашистов и нацистов, проявляя при этом мужество и героизм», — заявил он.

По словам губернатора, участники СВО смогут пройти предварительный отбор и обучение по специальным программам, чтобы затем направить свои знания и опыт на развитие региона. Бочаров подчеркнул, что день старта проекта стал символом.

До этого сообщалось, что в Волгограде дорожные знаки при въезде в город поменяли на «Сталинград». Переименование было приурочено к празднованию Дня Победы в Сталинградской битве 2 февраля. Новые обозначения можно заметить при въезде в город, а также у моста через Волгу.

Ранее ФСБ рассекретила данные о Сталинградской битве.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами