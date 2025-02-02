В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по интернату в Судже

Захарова: ответственность за удар по интернату в Судже несут спонсоры Киева

Ответственность за удары по интернату в Судже Курской области несут спонсоры Украины. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям», — отметила она.

Захарова заявила, что все причастные к этому нападению понесут заслуженное наказание.

2 февраля в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве заявили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши после атаки на Суджу.

Ранее в Совфеде рассказали, каким будет ответ на удар ВСУ по школе-интернату в Судже.