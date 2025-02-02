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В Финляндии опасаются ввода пошлин на товары из ЕС после прихода Трампа

Премьер Финляндии Орпо: ситуация с пошлинами очень серьезная
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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Ситуация с возможным вводом пошлин со стороны США на импорт товаров из Евросоюза является очень серьезной. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает общественный вещатель Yle.

«Это очень серьезная ситуация. Мы уже видели, что он (президент США Дональд Трамп. — прим. ред.) также реализует свои торгово-политические угрозы. <…> Сейчас важно действовать в рамках ЕС едино, координировать действия и обдумать переговорную позицию», — сказал он.

До этого Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле.

Помимо введения пошлин, Трамп угрожал странам БРИКС закрытием американского рынка в случае, если они попытаются заменить доллар другой валютой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого стало известно, что лидеры ЕС обсудят решения Трампа и отношения с США на саммите 3 февраля.

Ранее Евросоюз признал, что «не поспевает» за крупными экономиками мира.

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