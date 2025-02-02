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Путин: политическая мелюзга в Европе запрещает альтернативные партии

Путин прокомментировал борьбу с партией «АдГ» в Европе: мелюзга политическая
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с партией «Альтернатива для Германии» в Европе. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Мелюзга просто политическая. Отсюда, кстати, появляются всякие «альтернативы». А потом еще, для того чтобы бороться с этими «альтернативами», пытаются прибегать к запрету», — объяснил он.

По его словам, в Европе будто бы не понимают, что если «запретят сегодня», то завтра «появится другая «альтернатива», с другим названием».

Он отметил, что если в европейском обществе есть потребность в продвижении определенной политической идеи, то от этого никуда не деться.

Также Путин заявил, что президент США Дональд Трамп с его характером «довольно быстро наведет порядок», и европейские элиты встанут «у ноги хозяина». Российский лидер считает, что представители элиты стран Европы «будут нежно помахивать хвостиком» перед главой Белого дома.

Ранее Маск заявил, что партия «Альтернатива для Германии» — единственная надежда ФРГ.

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