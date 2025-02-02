В МИД назвали терактом удар по интернату в Судже

Министерство иностранных дел России заявило, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже является терактом. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

Она отметила, что ответственность за него несут все те, «кто накачивает Киев вооружениями». В министерстве отметили, что все организаторы и исполнители этого удара понесут наказание в соответствии с законом. Также МИД призвал страны и международные структуры осудить удар по интернату в Судже.

Министерство обороны России ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. В МО РФ отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши после атаку на Суджу.

Ранее в Совфеде рассказали, каким будет ответ на удар ВСУ по школе-интернату в Судже.