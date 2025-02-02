В США рассказали о маневрах пилота самолета перед столкновением с вертолетом

NYP: пилот разбившегося в Вашингтоне самолета пытался уйти от столкновения

Пилот разбившегося под Вашингтоном самолета Bombardier CRJ700 в последний момент пытался уйти от столкновения с военным вертолетом Black Hawk, пытаясь сманеврировать. Об этом сообщает издание New York Post (NYP), ссылаясь на Национальный совет безопасности на транспорте.

«Пилот самолета, вероятно, пытался избежать столкновения, но маневр был выполнен «в последнюю секунду», слишком поздно», — говорится в публикации.

Уточняется, что в момент столкновения воздушное судно находилось на высоте 60 метров, а незадолго до этого борт немного изменил угол наклона.

До этого сообщалось, что фрагменты разбившегося в Вашингтоне пассажирского самолета Bombardier CRJ700 начнут извлекать из реки Потомак 3 февраля.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

В ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее WSJ узнал, что разбившийся вертолет в Вашингтоне служил «такси» для генералов.