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НАТО призывает Германию увеличить военные расходы

Генсек Рютте: Германия должна увеличить военные расходы и производство вооружений
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Global Look Press

Германия должна увеличить расходы на оборону и нарастить производство вооружений. Об этом в интервью газете Bild заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Германия должна больше тратить и больше производить. Я говорю вам очень четко: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны», — сказал он.

Кроме того, генсек НАТО признал правоту слов президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП страны.

9 января канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования Трампа увеличить расходы на оборону стран — членов НАТО до 5% от ВВП. По словам немецкого лидера, что для Германии это означало бы тратить на армию €200 млрд в год. В настоящий момент бюджет страны составляет около €490 млрд.

До этого Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Ранее вице-канцлер ФРГ Хабек раскритиковал идею Трампа о повышении расходов на оборону до 5% ВВП.

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