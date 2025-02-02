Посол Барбин: Дания выделила Украине $7,5 млрд, не имея своих систем ПВО и ПРО

Дания выделила Украине $7,5 млрд помощи, но при этом датские вооруженные силы оказались без должного финансирования. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

По его словам, безопасность Дании зависит не от объемов расходов на военные цели, а от готовности к строительству системы международной безопасности и отказа от конфронтационных подходов в этой сфере.

Заинтересованности в этом, считает посол, датская сторона не демонстрирует.

«Дания уже выделила на военную помощь киевскому режиму порядка $7,5 млрд. В результате — недофинансированы датские вооруженные силы. Отсутствуют системы ПВО и ПРО, ощущается нехватка сторожевых кораблей ледового класса», — сказал Барбин, отвечая на вопрос о влиянии поддержки Украины со стороны Копенгагена на ситуацию с безопасностью в королевстве.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Они обсудили единство и солидарность в Европе, а также глобальные вызовы безопасности.

Ранее сообщалось, что Дания выделит на военную помощь Киеву еще $1,3 млрд.