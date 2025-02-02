Барбин: диалога по безопасности в условиях спонсирования Украины быть не может

Для возобновления диалога между Россией и Данией по безопасности в условиях спонсирования Украины нет предпосылок. Об этом заявил российский посол в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

В данный момент Копенгаген разорвал контакты с Москвой, отметил посол.

«Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», — сказал он на вопрос, ведутся ли контакты с датской стороны по теме обеспечения безопасности в Балтийском море.

По его мнению, Дания любые действия в сфере безопасности принимает, оглядываясь на решения США и Евросоюза. При этом до начала российской военной операции на Украине Москва привлекала внимание Копенгагена к возможности осуществления взаимных мер доверия в военной сфере, в том числе по предупреждению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

Этот шанс датская сторона упустила, добавил глава посольства РФ.

24 декабря сообщалось, что правительство Дании приняло решение увеличить расходы на оборону Гренландии после слов президента США Дональда Трампа о желании приобрести остров.

Ранее госсекретарь США объяснил, зачем Трамп хочет присоединить Гренландию.