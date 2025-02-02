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Аббас сообщил о готовности работать с союзными странами для восстановления Газы

WAFA: Аббас заявил о готовности работать с союзниками для восстановления Газы
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Lisi Niesner/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности работать с дружественными странами для ускорения восстановления сектора Газа. Об этом пишет информационное агентство WAFA со ссылкой на послание Аббаса генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

«Президент Аббас подтвердил свою приверженность работе с союзными и дружественными странами для ускорения восстановления Газы под управлением палестинской администрации и обеспечения ее связи с Западным берегом [реки Иордан]», — говорится в публикации.

Также Аббас отметил недавние заявления Гутерриша, который выступил против возобновления войны и разрушений в Газе, а также призывал к устойчивому прекращению огня и обеспечению доставки гуманитарной помощи.

В конце января спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что восстановление сектора Газа может занять до 15 лет. По его словам, только снос и перемещение объектов из разрушенных районов займет порядка пяти лет. Военная операция в Газе сказалась не только на уровне, но и на продолжительности жизни местного населения. Американские ученые из Пенсильванского университета совместно с коллегами из Палестины и Иордана выяснили, что в данном районе показатель средней продолжительности жизни снизился на 40%.

26 января Трамп сообщил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах. По его словам, он уже переговорил на эту тему с королем Иордании Абдаллой II.

Ранее посол Палестины в России назвал сумму для восстановления Газы.

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