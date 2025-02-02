Президент Киргизии посетит Китай с государственным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров нанесет государственный визит в Китай в период с 4 по 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КНР.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Киргизии Жапаров посетит Китай с государственным визитом с 4 по 7 февраля», — говорится в сообщении.

При этом в китайском внешнеполитическом ведомстве не стали раскрывать подробности о готовящейся встрече, как и о теме разговоров.

19 января издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник писало, что американский президент Дональд Трамп может совершить визит в Китай в первые 100 дней после инаугурации. Как отмечает газета, таким образом лидер США планировал укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, в которых возникла напряженность «из-за угроз» американского политика увеличить экспортные пошлины на китайские товары.

Однако 1 февраля глава Белого дома исполнил свое обещание ввести торговые пошлины. Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая.

Ранее в Китае возмутились из-за новых тарифов США.