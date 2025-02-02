В Китае возмутились из-за новых тарифов США

Китайская сторона выражает сильное недовольство и выступает решительно против новых тарифов США на импорт китайских товаров. Об этом говорится в сообщенииминистерства коммерции КНР, передает Sohu.

«Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и выступает решительно против», — говорится в заявлении по поводу введения пошлин.

В заявлении также сказано, что «китайская сторона призывает США исправить ошибочные действия и двигаться навстречу Китаю. Также в китайском министерстве коммерции призвали подходить к решению проблем, полагаясь на принципы равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения».

Sohu среди прочего пишет, что одностороннее введение тарифов США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). По данным издания, подобное решение Вашингтона не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США.

Sohu пишет, что в ответ на неправомерные действия Вашингтона Пекин подаст иск в ВТО, после чего примет соответствующие контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

Ранее Трюдо пригрозил американцам последствиями на фоне указа о пошлинах.