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На Украине обвинили Зеленского в откате страны на сотню лет назад

Депутат Дубинский обвинил Зеленского в откате Украины на сто лет назад
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Bernadett Szabo/Reuters

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский виновен в том, что Украина оказалась отброшена на сто лет назад.

Так украинский парламентарий прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио об откате Украины на сотню лет, отметив, что тот не упомянул, кто несет ответственность за случившееся.

Дубинский подчеркнул, что вина в этом лежит на всех, кто участвует в выработке решений Зеленского.

«Это те люди, которые, несмотря на угрозу войны с РФ, не предотвратили, а усугубили ее своими тупыми, антигосударственными и антинародными решениями», — написал он.

Дубинский подчеркнул, что в число указанных людей входит и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Сам же Зеленский после ухода экс-президента США Джо Байдена из Белого дома в каждом интервью обвиняет бывшего американского лидера в начале боевых действий на территории Украины.

Среди прочего украинский парламентарий указал, что Зеленский не является легитимным политиком в глазах администрации президента США Дональда Трампа. По мнению Дубинского, Зеленский выполняет функцию «затычки для разрешения ситуации».

Ранее стало известно, сколько заработал Зеленский за время конфликта на Украине.

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