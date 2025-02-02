Посол РФ в Дании объяснил, чего хотят гренландцы после заявлений Трампа

Жители Гренландии хотят для своего острова независимости, заявил в интервью ТАСС российский посол в Дании Владимир Барбин.

По словам дипломата, они не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

«Национальной идеей для коренного населения Гренландии — инуитов — является приобретение независимости и образование самостоятельного государства», — сказал Барбин.

Он добавил, что гренландцы должны на основе закона и без внешнего вмешательства сами определить судьбу своего острова, а их решение должно уважаться.

Вопрос о независимости острова от Дании начал обсуждаться после того, как интерес к Гренландии проявил американский президент Дональд Трамп. Присоединить Гренландию к США он мечтает с 2019 года. Тогда он впервые заявил о желании купить остров, формально принадлежащий Дании. Ему отказали, однако уже в декабре 2024-го республиканец вновь поднял этот вопрос.

По словам политика, «владение и контроль над Гренландией» необходимо для «свободы во всем мире». Власти Дании и руководство острова ответили довольно жестко, добавив, что территория не продается. Трамп продолжил напирать и добавил, что Дания как союзница США должна уступить остров, а его жители получат «существенные преимущества, если и когда» он станет частью Соединенных Штатов. Власти Дании в ответ изменили королевский герб. С него убрали три короны и добавили гербы Гренландии и Фарерских островов.

Ранее в НАТО придумали, как успокоить Трампа на фоне его риторики по Гренландии.