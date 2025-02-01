Названа дата начала переговоров по второму этапу сделки по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф договорились начать переговоры по второму этапу сделки по сектору Газа в Вашингтоне 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

«Нетаньяху сегодня вечером поговорил с Уиткоффом. Стороны договорились, что переговоры по второму этапу сделки по заложникам начнутся на их встрече в Вашингтоне в ближайший понедельник», — говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что переговоры состоятся на 16-й день перемирия в Газе, как и предписано соглашением между сторонами.

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня. Стороны договорились о перемирии на 42 дня, а также об обмене заложников-израильтян на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах. ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобожденных из плена граждан. Что известно о деталях соглашения — в материале «Газеты.Ru».

1 февраля стало известно, что власти Израиля освободили 183 палестинских заключенных в рамках соглашения о перемирии с движением ХАМАС. 30 января из тюрем Израиля освободили 110 палестинских заключенных.

В свою очередь ХАМАС отпустил трех израильских заложников. Представители Красного Креста сопроводили израильтян к месту дислокации военных Армии обороны Израиля и ШАБАК в секторе Газа. Сообщалось, что после этого бывшие пленные пересекли границу еврейского государства и направились в пункт первоначального приема.

Ранее главы МИД 5 государств признали право Палестины установить контроль над Газой.