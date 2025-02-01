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В Раде назвали условие раскола на Украине

Депутат Рады Безуглая: двойные стандарты могут разорвать Украину на части
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Телеграм-канал «Mariana»

Двойные стандарты и внутренние конфликты в украинском обществе могут привести к «разрыву» страны на части. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Украина — это страна двойных стандартов, и это пронизывает все сферы. Инфантилизм, недоразвитость и внутренние разногласия создают условия для «идеального шторма», который может расколоть страну на куски, разделив ее между соседями и геополитическими игроками», — написала Безуглая.

Она привела примеры, отметив, что борцы за справедливость часто требуют ее лишь для своих семей, а те, кто выступает против коррупции, хотят сохранить возможность «решать вопросы» за вознаграждения. Безуглая также охарактеризовала некоторых украинских парламентариев как «сумасшедших», утверждая, что они сосредоточены только на подготовке к выборам.

27 января на Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в Верховной раде. На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства. Буданов вместо ответа на просьбу прокомментировать сообщения о том, что он говорил об угрозе существованию его страны, рассказал анекдот про старушку и проститутку.

Ранее политолог заявил, что будущее Украины находится под угрозой.

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