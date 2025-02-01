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Госсекретарь США посетит Панаму и еще четыре страны Латинской Америки

Guardian: госсекретарь Рубио отправится в пять стран Латинской Америки
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Nathan Howard/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио отправится с официальными визитами в пять стран Латинской Америки с целью восстановить влияние Вашингтона в регионе. Об этом сообщает The Guardian.

Рубио с 1 по 6 февраля посетит Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику. Госсекретарь встретится с главами каждой из этих стран.

По данным Guardian, Рубио намерен говорить об ограничении потока нелегальных мигрантов, сдерживании влияния Китая в регионе, а также обсудит вопросы, касающиеся контроля над Панамским каналом.

Сам Рубио в статье для The Washington Post назвал выбор Латинской Америки для своей первой зарубежной поездки неслучайным, отметив, что внешняя политика США долгое время была сосредоточена на других регионах, в результате в латиноамериканском регионе возникло много проблем, требующих решения.

23 января стало известно, что первой страной, которую посетит Рубио, станет Панама.

20 января в день своей инаугурации президент США Дональд Трамп заявил о намерении его страны вернуть контроль над Панамским каналом.

По мнению американского президента, Панама якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. По его словам, панамские власти взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей. Всего американский лидер озвучивал несколько территориальных претензий.

О своих претензиях на Панамский канал Трамп заявил в начале месяца. Тогда он сказал, что передача контроля над Панамским каналом Панаме в 1999 году «была глупостью».

Ранее в США раскрыли, почему захват Панамского канала Америкой будет выгоден России.

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