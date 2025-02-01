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Украина ответила на заявление Фицо о причастности Киева к протестам в Словакии

ГУР Украины отрицает причастность к беспорядкам в Словакии
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Global Look Press

Главное управление разведки (ГУР) МО Украины якобы не причастно к организации протестов в Словакии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«31 января официальные лица Словацкой Республики выдвинули обвинения в адрес ГУР. Официально сообщаем, что в структуре ГУР нет подразделения под названием «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией)», - утверждает ведомство.

В ГУР Украины также отметили, что в рамках ведомства есть Международный легион, который является многонациональным подразделением, однако он, как утверждается, не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза.

До этого словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что «Грузинский легион», связанный с Украиной, имеет отношение к организации протестов в Словакии.

30 января сообщалось, что словацкая полиция задержала гражданина Украины и планирует депортировать его из страны в связи с угрозой государственного переворота.

Ранее посла Словакии в Киеве вызвали в МИД Украины.

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