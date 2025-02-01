Профессор из Германии Вольф призвал немцев и россиян прийти к миру и дружбе

Немцы и русские больше никогда не должны воевать. Об этом заявил профессор из ФРГ Ханс Бернхард Вольф, представляя свой доклад в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, сообщает РИА Новости.

«Немцам и русским никогда больше нельзя позволять стрелять друг в друга», — сказал он.

По словам ученого, Германии и Франции, которые на протяжении веков были заклятыми врагами, удалось достичь прочного мира и дружбы. Он считает, что когда-нибудь это станет возможным и между ФРГ и Россией. Вольф отметил, что два государства должны работать в этом направлении.

Он также выразил надежду на скорое прекращение украинского конфликта и отказ от санкций против РФ.

В ноябре немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Германия готовится к крупномасштабному военному конфликту с Россией, разработав объемный план действий, известный как «Оперативный план Германии». Он содержит инструкции к действиям в случае обороны страны или сдерживания российского маневра на восточном фланге НАТО.

Ранее Путин заявил о небывалой деградации отношений России и Германии.