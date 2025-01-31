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В Британии допустили, что Украину «бросят на произвол судьбы»

TNS: ЕС может бросить Украину, чтобы не ухудшать свое положение
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Европейские страны могут «бросить Украину на произвол судьбы» на фоне постепенного снижения американской помощи Киеву. Об этом пишет британский журнал The New Statesman.

«В конце концов, они могут сделать именно то, на что потратили последние три года, обещая, что никогда этого не сделают, – то есть бросить Украину на произвол судьбы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что европейским странам после вступления в должность президента США Дональда Трампа придется признать, что без поддержки США у них мало что получится сделать в контексте украинского конфликта.

Когда станут риски отправки миротворческого контингента на Украину, многие европейские лидеры откажутся от соответствующего шага, пишет журнал.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее в офисе Зеленского понадеялись на возобновление помощи от США.

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