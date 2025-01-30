В МАГАТЭ анонсировали поездку Гросси на Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует на следующей неделе посетить Украину. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

«Генеральный директор Рафаэль Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, в ходе которых будут обсуждаться текущие усилия МАГАТЭ по содействию предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Гросси намерен в начале февраля посетить Россию. В ходе визита глава агентства планирует встретиться с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым по теме Запорожской атомной электростанции (АЭС).

23 января глава МАГАТЭ заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения.

Ранее глава МАГАТЭ раскритиковал сомнения Украины в отказе от ядерного оружия.