В Кремле ответили на вопрос о местоположении австралийского наемника Дженкинса

Песков: у Кремля нет данных о местоположении австралийского наемника Дженкинса

Кремль не располагает информацией о местоположении австралийского наемника Оскара Дженкинса, принимавшего участие в боевых действиях на стороне украинских войск. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты попросили его подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что в настоящее время гражданин Австралии находится на российской территории.

«Я не знаю, <...> мы не отслеживаем передвижение граждан Австралии. У меня нет информации на этот счет», — ответил Песков.

В конце прошлого года в социальных сетях распространилось видео с допросом австралийского наемника, попавшего в плен к Вооруженным силам РФ в Донецкой народной республике (ДНР). Мужчина представился 32-летним Оскаром Дженкинсом.

29 января 2025 года газета The Canberra Times со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг написала, что Оскар Дженкинс находится под стражей в РФ. По словам главы внешнеполитического ведомства, правительство страны получило подтверждение этой информации от Москвы.

Дипломат добавила, что уже обсудила сложившуюся ситуацию с представителями кабинета министров Украины и президентом Международного комитета Красного Креста. Как она сказала, сейчас МИД оказывает семье наемника всю необходимую консульскую помощь.

Ранее посла РФ в Австралии вызвали в МИД страны из-за ситуации с Оскаром Дженкинсом.