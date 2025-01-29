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Стало известно, кого ХАМАС освободит 30 января

ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободит 30 января
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Florion Goga/Reuters

Палестинское движение ХАМАС рассказало, кого освободит из израильских заложников 30 января. Заявление приводит ТАСС.

Ожидается, что в частности будут освобождены гражданка Израиля Арбель Йехуд, военнослужащая Армии обороны Израиля Агам Бергер и 80-летний израильтянин Гади Мозес. Они удерживаются в секторе Газа в качестве заложников.

До этого стало известно, что Израиль в четверг, 30 января, освободит 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних. Согласно заявлению, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 32 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, 48 пленных с большими сроками и 30 детей.

Незадолго до этого в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна получила список имен заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС 30 января.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в секторе Газа после освобождения заложников.

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