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Названо число палестинских заключенных, которых освободят в четверг

Израиль в четверг освободит 110 палестинских заключенных, включая 30 детей
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Израиль в четверг освободит 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис по делам пленных в движении ХАМАС.

Согласно заявлению, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 32 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, 48 пленных с большими сроками и 30 детей.

Незадолго до этого в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна получила список имен заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС 30 января.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

При этом израильские власти оценивали общее число остающихся в Газе заложников в 98 человек, включая тех, кто не выжил.

29 января телеканал Asharq сообщал, что палестинское движение ХАМАС может пересмотреть свои обязательства по освобождению дополнительной группы заложников 30 января, если Израиль будет продолжать препятствовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в секторе Газа после освобождения заложников.

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