Чтобы остановить атаки беспилотников ВСУ на российские регионы, необходимо двигать линию фронта, добиваться целей по демилитаризации и денацификации Киева с последующим созданием союзного государства с Белоруссией и Украиной. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, нужно двигать фронт и перекрывать маршруты, через которые идет обеспечение ВСУ боеприпасами, дронами, техникой. Соболев подчеркнул, что только выполнение целей СВО поможет остановить атаки на регионы России. Он также предложил создать союзное государство, в которое войдут Россия, Украина и Белоруссия.

«Надо выполнить цели нашей СВО — денацификация и демилитаризация Украины, тогда не будет никаких обстрелов. А лучше, если мы создадим единое союзное государство Россия — Украина — Белоруссия», — сказал Соболев.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине закончатся всего за месяц-полтора, если Запад перестанет поставлять оружие Украине. Президент РФ добавил, что если у западных спонсоров Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень простой. Путин также рассказал, что когда-то посылал и Байдену «соответствующие сигналы» по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленскому дали совет по конфликту на Украине и членству в НАТО.