Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали создать союзное государство с Белоруссией и Украиной

Депутат Соболев призвал создать союзное государство с Белоруссией и Украиной
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Чтобы остановить атаки беспилотников ВСУ на российские регионы, необходимо двигать линию фронта, добиваться целей по демилитаризации и денацификации Киева с последующим созданием союзного государства с Белоруссией и Украиной. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, нужно двигать фронт и перекрывать маршруты, через которые идет обеспечение ВСУ боеприпасами, дронами, техникой. Соболев подчеркнул, что только выполнение целей СВО поможет остановить атаки на регионы России. Он также предложил создать союзное государство, в которое войдут Россия, Украина и Белоруссия.

«Надо выполнить цели нашей СВО — денацификация и демилитаризация Украины, тогда не будет никаких обстрелов. А лучше, если мы создадим единое союзное государство Россия — Украина — Белоруссия», — сказал Соболев.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине закончатся всего за месяц-полтора, если Запад перестанет поставлять оружие Украине. Президент РФ добавил, что если у западных спонсоров Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень простой. Путин также рассказал, что когда-то посылал и Байдену «соответствующие сигналы» по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленскому дали совет по конфликту на Украине и членству в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами