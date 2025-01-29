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Израилю передали список заложников, которых ХАМАС освободит 30 января

Нетаньяху: Израиль получил список заложников, которых завтра освободит ХАМАС
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Dawoud Abu Alkas/Reuters

Израиль подтвердил, что получил список имен заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС 30 января. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху

«Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена ХАМАС завтра», — говорится в сообщении.

Персональные данные людей, которых отпустит ХАМАС, в канцелярии уточнять не стали.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

При этом израильские власти оценивали общее число остающихся в Газе заложников в 98 человек, включая тех, кто не выжил.

Позже сообщалось, что палестинское движение ХАМАС может пересмотреть свои обязательства по освобождению дополнительной группы заложников 30 января, если Израиль будет продолжать препятствовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее Нетаньяху назвал ХАМАС «новыми нацистами».

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