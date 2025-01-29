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В Госдуме оценили возможность надавить на Россию силой в вопросе Украины

Депутат Белик: принуждение России к миру на Украине с помощью силы — миф
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Нина Зотина/РИА Новости

Вариант принуждения России к урегулированию конфликта на Украине с помощью силы является мифом. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Принуждение России к миру с помощью силы — это миф, в который и сам [президент Украины Владимир] Зеленский не верит. По сути, он дикарь, который скачет у изваяния идола и просит о победе, хотя знает, что это не помогает», — сказал парламентарий.

Белик добавил, что в настоящее время США заняты решением внутренних вопросов. В связи с этим руководство Белого дома может не обратить внимания на призывы Зеленского, отметил депутат.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек. По его словам, юридически выход из положения есть: указ может отменить председатель Верховной рады.

29 января Зеленский заявил, что лидеры ведущих стран должны силой принудить Россию к миру. Президент Украины обвинил Путина в затягивании украинского конфликта и нежелании достичь мира.

Ранее эксперт раскрыл, как Зеленский приведет Украину к кризису.

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