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Матвиенко назвала поддержку участников СВО приоритетом

Матвиенко: поддержка участников СВО остается приоритетом в работе сенаторов
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Поддержка участников спецоперации и их семей была и остается приоритетом в работе сенаторов. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая весеннюю сессию, ее слова приводит ТАСС.

«Поддержка участников специальной военной операции и их близких была и остается для нас безусловным приоритетом», — сказала она.

Спикер Совфеда добавила, что сенаторы обязаны не только донастраивать вопросы правовой и соцзащиты российских военнослужащих, но и внимательно следить, насколько эффективно реализуются принятые законы и как выстраивается работа в регионах по реабилитации, трудоустройству бойцов СВО и другим направлениям.

«Прошу вас в своих субъектах быть в постоянном контакте с нашими защитниками и их родными», — призвала председатель верхней палаты парламента.

24 января зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания профильной межведомственной комиссии призвал регионы страны уделять особое внимание вернувшимся с фронта военнослужащим специальной военной операции.

Ранее на Западе заметили сокращение размера аудитории на выступлениях Зеленского.

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