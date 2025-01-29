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В ЕС высказались о полном запрете на импорт СПГ из России

Politico: ЕС не включит в новые санкции полный запрет на импорт СПГ из России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Евросоюз не намерен полностью ограничивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России в рамках нового пакета санкций против Москвы. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

«ЕС не будет пытаться полностью ограничить закупки российского сжиженного природного газа в рамках своего последнего пакета санкций», — говорится в сообщении издания.

До этого глава евродипломатии Кайя Каллас заявляла, что 16-й пакет антироссийских санкций затронет СПГ, а также российскую промышленность.

Окончательное решение будет принято в феврале, сообщила Каллас. Она пояснила, что данный процесс связан с переговорами между государствами — членами Евросоюза. Каллас напомнила о необходимости продолжать оказывать экономическое давление на Россию.

27 января министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении широкомасштабных санкций в отношении Российской Федерации, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России.

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