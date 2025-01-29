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В Италии одобрили указ о продолжении военной помощи Украине

Парламент Италии одобрил указ о продлении военной помощи Украине до конца года
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U.S. Marines/Global Look Press

Нижняя палата парламента Италии одобрила указ о продлении оказания помощи Украине, в том числе военной, до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает агентство ANSA.

За соответствующее решение проголосовали 192 депутата. Против высказался 41 депутат.

Впервые в Италии решение о предоставлении Украине военной помощи было одобрено почти единогласно в марте 2022 года, еще при предыдущем созыве парламента и другом правительстве. За три года Рим сформировал девять пакетов военной помощи, перечень которой засекречен. Известно лишь, что Италия передала Украине по меньшей мере два комплекса ПВО Samp-T.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто, представляя указ о продлении военной помощи Украине, выразил надежду, что 10-го пакета не потребуется. Он также заявлял, что необходимо продолжать поддерживать Киев, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня.

Ранее в Италии ответили на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об антироссийской позиции Рима.

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