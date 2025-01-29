Белоруссия хочет стать полноправным членом БРИКС

Белоруссия намерена стать полноправным членом БРИКС. Об этом в интервью газете «Известия» заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

Глава МИД подчеркнул, что вхождение в БРИКС является задачей страны. При этом он отметил, что Белоруссия должна осмотреться в объединении, и другие страны должны увидеть устойчивость Минска в его стремлениях. Белоруссии, сказал министр, необходимо сначала доказать всем основным участникам БРИКС серьезность своих намерений и востребованность для этого объединения.

Рыженков отметил, что Белоруссия очень рада стать частью такого серьезного объединения с участием мировых гигантов. Нынешний статус партнера позволяет Минску действовать во всех измерениях деятельности БРИКС. Для республики объединение является хорошей площадкой для выработки совместно с ключевыми политическими партнерами позиций по основным пунктам международной повестки.

Министр указал, что БРИКС является важной точкой опоры в планах реализации торгово-экономических интересов Белоруссии.

3 января постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что БРИКС является более демократичным, чем Европейский союз, Североатлантический альянс и G7.

Ранее МИД РФ назвал страны, которые с 1 января станут партнерами БРИКС.