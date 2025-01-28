Патрушев заявил, что Британия добивается создания колонии на Украине

Великобритания, подписав с Киевом соглашение о столетнем партнерстве, пытается создать свою колонию на Украине. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он отметил, что в течение столетий Англия «цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами».

«Английская корона закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире», — сказал помощник российского лидера.

По его словам, англосаксы и сейчас продолжают проводить пиратскую и колониальную политику.

«Недавним заключением соглашения «о столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины», — подчеркнул Патрушев.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Ранее Британия раскрыла цель соглашения о столетнем партнерстве с Украиной.