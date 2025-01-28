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Гражданам Белоруссии предоставят возможность голосовать на выборах в России

Лукашенко одобрил документ, позволяющий белорусам голосовать на выборах в РФ
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Уточняется, что в настоящий момент постоянно проживающие в России граждане Белоруссии не могли принимать участие в местных выборах.

«Проектом протокола закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах», — говорится в сообщении.

27 января Александр Лукашенко вновь победил на выборах президента Белоруссии. По данным ЦИК, он набрал более 86% голосов. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко поздравили президент РФ Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. На Западе сочли выборы «фиктивными» и заявили, что у белорусов «не было выбора». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В МИД Белоруссии заявили, что критика Запада в адрес республики с использованием «клишированных ярлыков» и санкционных угроз не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений.

Ранее глава миссии СНГ заявил, что монополии Запада на оценку выборов «пришел конец».

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