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В Госдуме предложили исключить иноагентов из просветительской деятельности в РФ

Пискарев: комиссия ГД предложила запретить иноагентам проводить лекции
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Нина Зотина/РИА Новости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны предлагает исключить всех иноагентов из просветительской деятельности России. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев в ходе заседания, передает РИА Новости.

«Мы считаем необходимым активизировать работу комиссии по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере безопасности, защиты и суверенитета нашей страны, в том числе и в отношении иностранных агентов», — заявил он.

По словам Пискарева, в случае принятия закона всем иноагентам запретят вести просветительскую деятельность не только для детей, но и для взрослого населения. Он подчеркнул, что лица, включенные в реестр, не смогут проводить лекции, презентации, семинары, а также мастер-классы и другие образовательные мероприятия.

Глава комиссии отметил, что запрет на деятельность будет также введен в отношении организаций, включенных в список иноагентов.

17 января депутат заявлял, что через официальные ресурсы НАТО была предпринята очередная попытка по дискредитации российского образования. Как утверждал Пискарев, Россию обвинили в манипулировании историей и назвали российские учебники «идеологической обработкой детей». Он подчеркнул, что данное заявление является грубым вмешательством во внутренние дела России.

Ранее звезду «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов.

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