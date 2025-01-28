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В Госдуме раскрыли, кого Байден хотел видеть вместо Путина

Депутат Шеремет: Байден хотел бы видеть в качестве главы РФ второго Горбачева
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MANDEL NGAN/Reuters

Бывший президент США Джо Байден хотел видеть в качестве российского лидера не Владимира Путина, а кого-то похожего на бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет, пишет News.ru.

«Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и Зеленского», — заявил он.

Шеремет также назвал Байдена самым коррумпированным президентом США, а также добавил, что он был «пронизан террористической сущностью».

Недавно член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что покинувший пост президента США Джо Байден, вероятно, останется в истории страны одним из худших президентов, который развязал конфликт на Украине и мало что сделал для простых американцев. Он также выразил сомнение, что новый лидер США Дональд Трамп заставит Украину капитулировать.

Ранее в Госдуме сочли бессмысленным план Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина.

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