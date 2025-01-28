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Захарова отреагировала на приостановку обучения украинских медиков в Латвии

Захарова о приостановке обучения украинских медиков: Латвия впала в рабство
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале приостановку Латвией обучения украинских медиков из-за указа президента США Дональда Трампа о заморозке помощи иностранным государствам.

«Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» — написала она.

28 января латвийский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинцев на фоне решения президента США Дональда Трампа временно прекратить предоставление финансовой помощи другим странам.

Во вторник газета The Wall Street Journal писала, что приостановка государственным департаментом США зарубежной финансовой помощи заморозит предоставляемое Украине и Тайваню финансирование на покупку американского оружия.

25 января Госдепартамент США приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных Трампом. Заморозка в том числе затронет Украину, из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.

Ранее сообщалось, что финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы.

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