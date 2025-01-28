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Посольство РФ отреагировало на сообщениях о случаях неизвестной болезни в Индии

Посольство РФ: смерти россиян от неизвестных болезней в Индии не зафиксированы
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Shutterstock/FOTODOM

Посольство России в Индии прокомментировало сообщения о смертях от неизвестных заболеваний в стране. Заявление приводит РИА Новости.

По данным российской дипломатической миссии, смертей россиян от неизвестных заболеваний в прошлом и текущем годах в Индии не зарегистрировано.

Перед этим Роспотребнадзор сообщил, что взял под контроль информацию о случаях неизвестной болезни в Индии.

По данным местных СМИ, в штате Джамму и Кашмир на севере Индии появились сообщения о случаях заболевания неизвестного происхождения. С декабря 2024 года в деревне Бадхаал зарегистрировано 38 случаев, 17 из них с летальным исходом.
У заболевших отмечаются лихорадка, тошнота, слабость, у всех умерших был зафиксирован отек мозга.

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