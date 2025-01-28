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В Кремле прокомментировали решение Венгрии продлить антироссийские санкции

Песков: Венгрия могла получить заверения от ЕС по переговорам по транзиту газа
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Европейский союз, вероятно, заверил Венгрию, что некие переговоры по транзиту газа будут возобновлены. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российской стороне известно, что Будапешт высказывал определенные условия для продления ЕС санкций против РФ. Эти условия имели отношение к позиции Украины, сказал он.

«По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заявления, что некий переговорный процесс будет возобновлен», — заявил представитель Кремля, комментируя сообщения о том, что Венгрия сняла возражения против продления Евросоюзом санкций в отношении России, согласно которым ЕС собирается продолжить переговоры с Киевом о поставках российского газа и намерен подключить к ним Венгрию и Словакию.

Он добавил, что РФ будет внимательно отслеживать эту ситуацию.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении
еще на полгода широкомасштабных санкций в отношении Российской Федерации, введенных в связи с конфликтом на Украине.

24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС еще раз обдумать целесообразность этих рестрикций.

По словам политика, из-за соответствующих ограничений его страна потеряла более €18 млрд. Он отметил, что в связи с этим Венгрия «нажала ручной тормоз» в вопросе продления антироссийских санкций. Орбан добавил, что срок действия рестрикций может быть увеличен только при соблюдении ряда условий, включая восстановление транзита газа из РФ в европейские страны через территорию Украины.

Ранее Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России.

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