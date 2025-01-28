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Политолог назвал реальную причину создания барьеров для России на Балтике

Политолог Пинчук: НАТО давит на Россию в Балтийском море из-за Украины
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Finnish Border Guard/Reuters

НАТО создает искусственные барьеры для России в Балтийском море в попытке надавить на Москву в вопросах Украины. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Здесь все так или иначе крутится вокруг Украины. И после демаршей Трампа, в том числе направленных на некое снижение поддержки со стороны США в отношении Украины, Европа пытается взять на себя эти функции», — считает эксперт.

Он добавил, что дестабилизировать ситуацию на Балтике пытаются не все страны Евросоюза, а только те, кто имеет выход к морю, особенно Латвия, Литва и Эстония.

14 января в Хельсинки состоялся саммит стран — членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря альянса Марка Рютте. В совместном заявлении политики заявили, что альянс начинает миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Решение было принято после нескольких повреждений подводных кабелей, проходящих по дну моря.

Как писала газета The Telegraph, НАТО закупает ракеты Marks 3 для блокировки выхода российских кораблей из Балтийского моря.

Ранее в МИД РФ раскрыли причину создания искусственных барьеров для судов на Балтике.

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