Французский политик раскритиковал антитрамповские торговые соглашения ЕС

План председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений угрожает французским фермерам. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Ранее газета Politico сообщила, что глава ЕК после победы Дональда Трампа на выборах начала ускоренно работать над построением новых отношений ЕС с другими странами, чтобы компенсировать угрозы Трампа о введении торговых пошлин в отношении европейских стран.

«Урсула фон дер Ляйен ускоряет заключение мегасоглашений о свободной торговле по всему миру, чтобы сыграть против Трампа! Французским фермерам лучше быть осторожными: ЕС раздавит их, если они не отреагируют! Если мы не отреагируем коллективно!» — написал политик, отметив, что она заключила соглашение с Мексикой и готовится достичь соглашений с Малайзией и Индией.

Еврокомиссия, по его мнению, действует в интересах Германии вопреки возражениям Франции.

По его словам, председатель ЕК «пойдет до конца», как и при заключении договора о свободной торговле с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем, Боливией и Венесуэлой).

Ранее в Европе заявили о снижении привлекательности ЕС для инвесторов.