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Французский политик раскритиковал антитрамповские торговые соглашения ЕС

Политик Филиппо: торговые соглашения ЕС против Трампа угрожают Франции
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Depositphotos

План председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений угрожает французским фермерам. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Ранее газета Politico сообщила, что глава ЕК после победы Дональда Трампа на выборах начала ускоренно работать над построением новых отношений ЕС с другими странами, чтобы компенсировать угрозы Трампа о введении торговых пошлин в отношении европейских стран.

«Урсула фон дер Ляйен ускоряет заключение мегасоглашений о свободной торговле по всему миру, чтобы сыграть против Трампа! Французским фермерам лучше быть осторожными: ЕС раздавит их, если они не отреагируют! Если мы не отреагируем коллективно!» — написал политик, отметив, что она заключила соглашение с Мексикой и готовится достичь соглашений с Малайзией и Индией.

Еврокомиссия, по его мнению, действует в интересах Германии вопреки возражениям Франции.

По его словам, председатель ЕК «пойдет до конца», как и при заключении договора о свободной торговле с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем, Боливией и Венесуэлой).

Ранее в Европе заявили о снижении привлекательности ЕС для инвесторов.

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