Британия ввела новые санкции против Белоруссии

Британия расширила санкционный список против Белоруссии на девять позиций

Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское правительство.

Отмечается, что королевство расширило санкционный список на девять позиций.

27 января ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко уже поздравили президент РФ Владимир Путин, назвавший его победу «убедительной», глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз считает президентские выборы в Белоруссии «фиктивными». Россия официально осудила заявления о «фиктивных» выборах в республике. Москва приветствовала проведение Минском выборов и отметила, что голосование освещали иностранные журналисты из 23 стран. Кроме того, страну посетили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Все они назвали выборы свободными и открытыми.

Ранее Лукашенко призвал Трампа «не обкладывать» мир санкциями.