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Теодорос Русополос переизбран на пост президента ПАСЕ

Теодорос Русополос переизбран на пост президента ПАСЕ еще на год
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Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

Теодорос Русопулос был переизбран на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) еще на один год. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Русополос заступил на свой пост в 2024 году. Полномочия председателя были продлены без голосования, поскольку альтернативные кандидатуры не выдвигались. В последние 15 лет, как правило, председатели ПАСЕ занимают этот пост по два года подряд, если их работа в первый год не вызывает нареканий.

19 июня Совет Федерации РФ выступил с осуждением попытки западных стран препятствовать работе российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Сенаторы также отметили, что исходят из необходимости возвращения взаимодействия по линии ПА ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) на позиции соблюдения принципов равноправия законодателей.

Ранее в Грузии оскорбились декларацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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