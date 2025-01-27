Премьер Грузии назвал «символичной» отмену безвиза ЕС для дипломатов

Отмена Евросоюзом безвизового режима для грузинских дипломатов — это всего лишь «символичный шаг», считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его цитирует ТАСС.

«В этом я не вижу ничего особенного. Это всего лишь технический, символичный шаг. <…> Мы в Евросоюз сможем отправиться по визе и без визы. У этого нет никакого существенного значения», — сказал политик.

По его словам, главное для грузинских властей — отсутствие опасности для народа и интересов общества.

27 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС частично приостановил либерализацию визового режима с Грузией и восстановил визы для чиновников и дипломатов. Кроме того, объединение перенаправило финансирование, предназначенное для правительства, общественным организациям.

9 января партия «Грузинская мечта» заявила, что Европарламент может потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, ссылаясь на недавние резолюции, которые содержат рекомендации по введению санкций против Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о позиции Грузии по восстановлению дипотношений с Россией.