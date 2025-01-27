Около 30 стран ЕС приостановят безвизовый режим для дипломатов Грузии

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) утвердили решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.

По словам собеседника агентства, решение было утверждено большинством голосов.

24 января постоянные представители 27 государств — членов Евросоюза в ходе заседания утвердили приостановку безвизового режима для грузинских дипломатов.

В декабре прошлого года Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для служебных и дипломатических паспортов Грузии.

Также министры ЕС в прошлом году обсуждали введение санкций против грузинских чиновников, «стоящих за насилием против мирных протестующих», но так и не смогли прийти к единому решению.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее премьер Грузии заявил, что страна сделает все для членства в ЕС.