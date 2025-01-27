Стало известно о возможном изменении позиции Венгрии по продлению санкций

Politico: Венгрия может пойти на уступки ЕС при продлении санкций против РФ

Венгрия может пойти на уступки другим странам — членам Европейского союза (ЕС) в вопросе продления антироссийских санкций. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов в региональном содружестве.

«Просматривается <...> сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит в обмен на заявление, посвященное обеспокоенности венгерского правительства «энергетической безопасностью», — говорится в материале.

Источники издания не исключили, что договоренности между Венгрией и другими европейскими державами будут официально оформлены по итогам встречи министров иностранных дел стран — членов ЕС. Заседание запланировано на 27 января.

27 января региональное содружество планировало продлить санкции против РФ, но накануне соответствующей встречи венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал Брюссель еще раз обдумать целесообразность этих рестрикций.

По словам политика, из-за соответствующих ограничений его страна потеряла более €18 млрд. В связи с этим Венгрия «нажала ручной тормоз» в вопросе продления антироссийских санкций.

Орбан добавил, что срок действия рестрикций может быть увеличен только при соблюдении ряда условий, включая восстановление транзита газа из РФ в европейские государства через территорию Украины. Впоследствии эту позицию подтвердил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Ранее руководству ЕС посоветовали отстаивать интересы Венгрии и Словакии перед Украиной.