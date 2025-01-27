Бывший американский разведчик предупредил о риске войны стран Латинской Америки с США

США угрожает война со странами Латинской Америки, поскольку Вашингтон проводит агрессивную политику в отношении них. Об этом в социальной сети X заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

Так он прокомментировал публикацию Госдепартамента Соединенных Штатов о санкциях против Колумбии за отказ этого государства принимать депортированных мигрантов.

«Вы окажетесь на настоящей войне, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США», — сказал эксперт.

По его словам, Южное командование Вооруженных сил США не справится с этим вооруженным конфликтом.

20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию Соединенных Штатов, а также депортировать миллионы мигрантов. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда.

26 января Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам с мигрантами. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками. Позднее стало известно, что Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту. На этом фоне Петро обратился к 15,6 тыс. американцев, проживающих в стране нелегально, и призвал их урегулировать свой миграционный статус. После этого Трамп заявил, что действия колумбийских властей угрожают национальной и общественной безопасности США, и ввел санкции и пошлины в 25% на все товары из республики.

Ранее Трамп допустил применение военной силы против наркокартелей в Мексике.