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Во Франции назвали последствия возможного вето Венгрии на продление антироссийских санкций

Филиппо: Венгрия своим вето может отменить идиотские санкции ЕС против России
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Vincent Isore/Global Look Press

Возможное наложение Венгрией вето на продление антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) может привести к их отмене. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, ЕС находится «на грани нервного срыва» из-за планов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сказать «стоп» продлению антироссийских санкций.

«Если он наложит вето 31 января, этим идиотским санкциям придет конец», — написал Филиппо.

Французский политик считает, что санкции, введенные против РФ, необходимо срочно отменить, потому что они наносят ущерб экономике стран Европы. Также Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза.

25 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Орбан «заблокирует европейские санкции в ключевой момент для войны», то подтвердит, что «играет в команде Путина, а не в нашей». При этом польский премьер пообещал лидеру Венгрии «последствия» в случае наложения вето.

До этого стало известно, что если Венгрия наложит вето на продление рестрикций и они будут отменены, €190 млрд российских активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, тут же окажутся в России. По данным газеты Financial Times, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Бельгии Филиппу заблокировать передачу активов из страны.

Ранее Орбан призвал пересмотреть санкции в отношении России.

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